© Foto: Pawel Wieladek - UnsplashDie Aktie der US-Versicherungsgesellschaft Travelers steht kurz vor einem charttechnischen Ausbruch. Zu einem günstigen Preis zu haben ist sie ebenfalls! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Travelers Gegenwärtig richtet sich der Blick vieler Anlegerinnen und Anleger nach oben, und zwar im doppelten Sinne. Besonders beliebt sind nach dem Börsengang von SpaceX am vergangenen Freitag einerseits Raumfahrtaktien, andererseits wird gegenwärtig gerne dorthin geschaut, wo die Kurse zuletzt besonders stark gestiegen sind. Das trifft vor allem auf Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte zu. Doch die Zahl der Stimmen, welche vor aus dem Ruder gelaufenen Unternehmensbewertungen und einer …
Enthaltene Werte: US89417E1091,DE000MK9LXXXDen vollständigen Artikel lesen
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