ABB Robotics und PSYONIC kooperieren, um Greiffähigkeit und Geschicklichkeit zu revolutionieren, eine Kernkompetenz im Bereich Autonomous Versatile Robotics

ABB GoFa prüft die Ability Hand von PSYONIC für die Robotik, die Tastsensorik, nachgiebiges Design sowie aus menschlichen Bewegungsdaten abgeleitete Trainingsdaten vereint

Geschicklichkeit bleibt eine große Herausforderung für die Industrie; ein verbessertes Handling kann die Entwicklungszeit um bis zu 30 verkürzen¹

ABB Robotics arbeitet mit dem kalifornischen Bionik-Unternehmen PSYONIC zusammen, um die Greiffähigkeiten und Geschicklichkeit von Robotern mithilfe eines neuen Ansatzes weiterzuentwickeln, der Bewegungsdaten aus der Praxis mit menschlichen Prothesen nutzt. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die PSYONIC Ability Hand mit einem kollaborativen ABB GoFa-Roboter (Cobot) kombiniert, um zu untersuchen, wie aus der Nutzung menschlicher Prothesen abgeleitete Berührungs- und Bewegungsdaten zum Training von Robotern eingesetzt werden können, damit diese feinfühlige und variable Aufgaben ausführen, die bislang nur schwer zu automatisieren waren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260612997455/de/

"Die menschliche Geschicklichkeit und das instinktive Verständnis für den Umgang mit verschiedenen Objekten gehören zu den schwierigsten Fähigkeiten, die in der industriellen Robotik nachgebildet werden müssen, jedoch sind sie eine grundlegende Voraussetzung für wirklich autonome und vielseitige Roboter", sagte Marc Segura, President von ABB Robotics. "Mit der Entwicklung der nächsten Generation der physischen KI werden Roboter lernen, die Welt so zu verstehen wie wir Menschen. Die Zusammenarbeit mit PSYONIC wird dazu beitragen, die seit langem bestehende Lücke zwischen menschlicher und robotischer Geschicklichkeit zu schließen und neue Möglichkeiten für eine Vielzahl von Branchen zu eröffnen."

Greifen und Geschicklichkeit sind zentrale Elemente von Autonomous Versatile Robotics (AVR) der Vision von ABB Robotics für Roboter, die Objekte in dynamischen Umgebungen präzise wahrnehmen, logisch verarbeiten, bewegen und handhaben können. Sie sind zudem entscheidend für den Fortschritt der physischen KI in der Industrie: Robotersysteme, die aus der Interaktion mit der realen Welt lernen und diese Intelligenz nach höchsten industriellen Standards zuverlässig anwenden können. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden neue Anwendungen in zahlreichen Branchen wie Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Verpackung und Logistik sowie Life Sciences untersucht. ABB Robotics und PSYONIC tragen dazu bei, dass Menschen und Roboter effektiver zusammenarbeiten können, indem sie Roboter in die Lage versetzen, repetitive, ergonomisch belastende oder in großem Maßstab nur schwer gleichbleibend auszuführende Aufgaben zu übernehmen. Gleichzeitig wird damit die Produktivität, Flexibilität und Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert.

PSYONIC arbeitet eng mit dem Forschungs- und Entwicklungsteam von ABB Robotics an der Integration und Weiterentwicklung der Technologie zusammen und untersucht, wie die berührungsgesteuerte Bewegung autonome Robotikanwendungen der nächsten Generation unterstützen kann.

Revolutionierung der Roboterfertigkeit durch menschliche Bewegungsdaten

Die ursprünglich für den Einsatz in der Prothetik entwickelte PSYONIC Ability Hand vereint myoelektrische Steuerung, Berührungssensoren und nachgiebige Mechanik in einem leichten, mehrfach gelenkigen Design. Dank ihrer Drucksensoren und ihres Vibrations-Feedback-Systems können Nutzer Berührungen, Griffkraft und Loslassen wahrnehmen, während sich die flexiblen Finger auf natürliche Weise an unregelmäßige und verformbare Objekte anpassen.

"Die geschickte Handhabung ist letztlich ebenso eine datentechnische wie eine Hardware-Herausforderung", sagte Dr. Aadeel Akhtar, Gründer und CEO von PSYONIC. "Durch den Einsatz derselben Ability Hand sowohl bei Menschen als auch bei Robotern können wir hochpräzise Echtzeitdaten über Bewegungen, Kontakte und Greifkräfte erfassen und diese nutzen, um Robotersysteme effektiver zu trainieren. Die Integration in die Robotikplattform von ABB Robotics ermöglicht es uns, in weitere Bereiche vorzudringen und das Maß an Geschicklichkeit zu nutzen, das zur Bewältigung der härtesten Herausforderungen in der Automatisierung erforderlich ist."

GoFa von ABB Robotics bietet die für den industriellen Einsatz erforderliche Präzision und Wiederholbarkeit, um diese Anstrengungen zu unterstützen und zu gewährleisten, dass subtile Variationen der Greifkraft, der Fingerpositionierung und der Bewegungen gleichbleibend ausgeführt und ausgewertet werden können. Dieses Maß an Präzision ist entscheidend, um vom Menschen abgeleitete Handhabungsdaten in eine zuverlässige Roboterleistung bei komplexen, variablen Aufgaben zu übertragen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit soll untersucht werden, wie diese kombinierte Fähigkeit in industriellen Anwendungsfällen eingesetzt werden kann, wo herkömmliche Greiftechnologien in Bezug auf Variabilität, Zerbrechlichkeit oder Komplexität an ihre Grenzen stoßen beispielsweise bei der Handhabung unregelmäßiger oder empfindlicher Objekte. Nach Angaben der International Federation of Robotics (IFR) können fortschrittliche Greiftechnologien und digitale Integration die Entwicklungszeit um bis zu 30 verkürzen, was die Bedeutung von End-of-Arm-Tooling für die Beschleunigung der Einführung und die Verbesserung der Investitionsrendite im Bereich Automatisierung unterstreicht.

Ferner entspricht dies dem breiteren strategischen Ansatz von ABB Robotics, mit Partnern aus dem eigenen Netzwerk zusammenzuarbeiten, um langjährige Barrieren in der Automatisierung zu überwinden. Durch die Kombination von Robotik, KI und praktischen Bewegungsdaten aus der menschlichen Prothesennutzung bringt ABB Robotics die physische KI voran und ermöglicht leistungsfähigere und anpassungsfähigere Roboter, die in der Praxis zuverlässig agieren.

1 International Federation of Robotics https://ifr.org/news/gripping-systems/

ABB Robotics ist eines der weltweit führenden Robotikunternehmen und verfügt als einziger Anbieter über ein vollständig integriertes, KI-gestütztes Portfolio von Industrierobotern über Cobots bis hin zu autonomen mobilen Robotern (AMR), die mithilfe unserer wertschöpfenden Software entwickelt und koordiniert werden. Wir helfen Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen von der Automobilindustrie über die Elektronik bis hin zur Logistik ihre Leistungsfähigkeit zu steigern sowie robuster, flexibler und effizienter zu werden. ABB Robotics ist Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung einer neuen Generation autonomer, vielseitiger Roboter ("Autonomous Versatile Robotics", kurz: AVR) und treibt mit einem globalen Partnernetzwerk Innovationen in leistungsstarke Hardware und intelligente Software voran für höchste industrielle Standards. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeitende. go.abb/robotics

PSYONIC Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen PSYONIC mit Sitz in San Diego entwickelt hochmoderne, zugängliche bionische Systeme, um das Potenzial von Menschen und Robotern gleichermaßen zu maximieren. Das Unternehmen baut fortschrittliche Bionik, die Geschwindigkeit, Kraft, Langlebigkeit und sensorisches Feedback vereint, und treibt gleichzeitig die Forschung an der Schnittstelle von Robotik, Gehirn-Computer-Schnittstellen und KI voran. Die Ability Hand von PSYONIC ist die schnellste geschickte Hand auf dem Markt und die erste, die ein fühlbares Feedback liefert. Sie ermöglicht menschlichen Nutzern einen intuitiven Umgang mit der physischen Welt und erzeugt umfassende Datensätze zur Verbesserung der Roboterfertigkeit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260612997455/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Media Relations

Rory Smith

E-Mail: rory.smith@gb.abb.com