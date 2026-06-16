Die private Altersvorsorge in Deutschland wird neu sortiert. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Riester-Rente kommt mit dem Altersvorsorgedepot ein Modell, das stärker auf Kapitalmarkt, ETFs und Fonds setzt. Der Grundgedanke ist einfach: Wer langfristig fürs Alter spart, soll staatlich gefördert investieren können - ohne zwingend in teure Garantieprodukte gedrängt zu werden. Das Altersvorsorgedepot soll ab 2027 starten und die bisherige Riester-Förderung schrittweise ersetzen. Anders als bei vielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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