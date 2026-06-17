Der größte Börsengang aller Zeiten ist nicht gescheitert. Genau das macht ihn gefährlich. Anfang Juni geriet die Nasdaq ins Rutschen. Der erste Freitag des Monats war der schwächste Börsentag seit Monaten; in Punkten war es sogar der größte Tagesverlust in der Geschichte der US-Technologiebörse. Der Markt wirkte plötzlich dünnhäutig. Irgendwann kommt an der Börse der Moment, in dem nicht mehr jede Geschichte reflexhaft gekauft wird. Dann kam SpaceX. Der IPO hat diese Nervosität nicht beendet. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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