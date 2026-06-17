As from June 18, 2026, Verve Group SE will change issuer name.
Company name is Verve Group Media SE.
Old issuer name: Verve Group SE
New issuer name: Verve Group Media SE
ISIN code: SE0018538068
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
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Old issuer name: Verve Group SE
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