As from June 18, 2026, Verve Group SE will change issuer name.



Company name is Verve Group Media SE.



Old issuer name: Verve Group SE

New issuer name: Verve Group Media SE



ISIN code: SE0018538068



Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280





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