Dass die Aktie der Deutschen Telekom im Februar-März-April zur Schwäche neigt ist ein bekanntes Phänomen. Auch in diesem Jahr gab es in diesem Zeitraum einen recht scharfen Kursrückgang. Die Erholung die danach folgte, war - bislang - allerdings kurz: die Telekom-Notierung befindet sich schon wieder im Rückwärtsgang. Auffällig dabei: Die 200-Tage-Durchschnittslinie befindet sich nach wie vor am Fallen und der Kurs ist wieder unter die alte Abwärtstrendlinie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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