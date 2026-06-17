Mobileye, Spezialist für autonome Fahrtechnologie aus Israel, hat angekündigt, eine eigene, vertikal integrierte Robotaxi-Sparte aufzubauen. Heißt: Mobileye will künftig nicht mehr nur Technik Robotaxis bereitstellen, sondern diese auch selbstständig inklusive Flottenmanagement, Fahrgastservices und Mobilitätsmanagement betreiben. Mobileye kann getrost als eines der Urgesteine für autonomes Fahren bezeichnet werden: Bereits 1999 in Jerusalem gegründet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net