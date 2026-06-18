Leonteq AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Leonteq schliesst regulatorische Altfälle ab



18.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ SCHLIESST REGULATORISCHE ALTFÄLLE AB Zürich, 18. Juni 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die FINMA hat Leonteq AG bestätigt, dass alle nach Abschluss des Verfahrens im Jahr 2024 angeordneten Massnahmen umgesetzt wurden. Damit sind alle hängigen regulatorischen Verfahren gegen Leonteq abgeschlossen, was Klarheit und Sicherheit für die weitere Umsetzung der strategischen Prioritäten des Unternehmens schafft. Nach Abschluss des Verfahrens im Dezember 2024 hatte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Reihe von Massnahmen angeordnet, welche von Leonteq im Jahr 2025 mit hoher Priorität umgesetzt wurden. In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 und im ersten Quartal 2026 wurde die Umsetzung dieser Massnahmen von einem von der FINMA eingesetzten Prüfbeauftragten kontrolliert. Die FINMA hat Leonteq nun bestätigt, dass alle angeordneten Massnahmen umgesetzt wurden. Damit sind keine regulatorischen Verfahren gegen Leonteq-Konzerngesellschaften mehr hängig, was Klarheit und Sicherheit für die weitere Umsetzung der strategischen Prioritäten schafft. Christian Spieler, CEO von Leonteq: «Der erfolgreiche Abschluss der hängigen Prüfung mit unserer Hauptaufsichtsbehörde markiert einen wichtigen Meilenstein für Leonteq und spiegelt unsere umfangreiche Arbeit zur kontinuierlichen Verbesserung unseres Governance- und Compliance-Rahmens wider. Wir haben die regulatorischen Altlasten nun hinter uns gelassen und konzentrieren uns noch stärker auf die Weiterentwicklung unseres Geschäfts. Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und das gesamte Team setzen sich voll und ganz dafür ein, die hohen regulatorischen Standards aufrechtzuerhalten, die wir sowohl auf lokaler Ebene als auch auf Konzernebene erreicht haben. Diese solide Grundlage wird es uns ermöglichen, unsere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern weiter zu vertiefen und zu stärken sowie das Geschäftswachstum zu beschleunigen.» Wie bereits mitgeteilt, hat Leonteq in den letzten Jahren ein umfassendes Programm zur Stärkung ihres globalen Compliance- und Risikomanagements durchgeführt. Das Unternehmen hat wichtige Führungs- und Expertenfunktionen neu besetzt und die Anzahl der Zielmärkte reduziert sowie alle verbleibenden Beziehungen zu nicht regulierten Finanzintermediären beendet. Leonteq hat ihr internes Kontrollsystem durch den Erlass neuer Richtlinien und der Ausweitung des Umfangs ihres Monitorings verbessert. Die Wirksamkeit der internen Kontrollfunktionen wurde durch erhebliche Investitionen in Personal, Prozesse, Technologie und Datenanalyse weiter verbessert. Darüber hinaus wurden substanzielle Investitionen in die Verbesserung der Transaktionsüberwachung und der Überwachung der Vertriebskette von Leonteq getätigt.

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