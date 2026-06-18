Die Rocket-Lab-Aktie hat seit ihrem jüngsten Rekordhoch rund -34% an Wert verloren und gerät damit nach ihrer außergewöhnlichen Rallye zunehmend unter Druck. Nach den massiven Kursgewinnen der vergangenen Jahre nehmen die Gewinnmitnahmen spürbar zu, während sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt hat. Gleichzeitig rücken wichtige Unterstützungszonen in den Fokus, die über den weiteren Verlauf der Korrektur entscheiden könnten. Wie es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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