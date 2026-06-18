© Foto: OpenAIHohe Spritpreise treiben Europas E-Auto-Boom: Neue und gebrauchte Stromer sind gefragt, doch bei sinkenden Benzinpreisen könnte das Interesse abkühlen.Steigende Kraftstoffpreise infolge des Iran-Krieges kurbeln die Nachfrage nach neuen und gebrauchten Elektrofahrzeugen in ganz Europa an, wie aus Reuters vorliegenden Branchenzahlen hervorgeht. Einige Führungskräfte warnen jedoch, dass das Interesse nachlassen könnte, wenn die Benzinpreise sinken. Branchenexperten sagen, dass Verbesserungen bei der Ladeinfrastruktur und eine Welle erschwinglicherer Modelle - auch von chinesischen Autoherstellern - dazu beitragen, Elektrofahrzeuge zu einem Mainstream-Fahrzeug zu machen und die Nachfrage zu …
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