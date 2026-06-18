Wer glaubt, gute Quartalszahlen allein reichen aus, um Investoren und Analysten dauerhaft zu überzeugen, denkt zu kurz. Vertrauen am Kapitalmarkt entsteht nicht über Nacht - es ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit, persönlicher Präsenz und einer Kommunikation, die hinter die Zahlen blickt. Krones, der bayerische Maschinenbauer, wurde im vergangenen Jahr als Spitzenreiter der Finanzkommunikation im MDax ausgezeichnet. Uta Anders, CFO bei Krones, gibt im Gespräch mit FINANCE TV Einblicke in die Kommunikationsstrategie, die dahintersteckt. "Investor Relations ist immer verbunden mit dem CFO. Von daher ist es wichtig, präsent zu sein und selbst die Botschaften zu senden", sagt Anders. Das erwartet Sie in dem Talk: • Vertrauen systematisch aufbauen: Wie Krones über Jahrzehnte eine authentische Kapitalmarktkommunikation entwickelt hat • Die Macht des Storytellings: Warum eine überzeugende Equity Story weit mehr ist als Umsatz- und Ebitda-Zahlen • Weshalb der Finanzchef das Gesicht des Unternehmens zum Kapitalmarkt ist - und was das in der Praxis bedeutet • Wie man auch bei schlechten Zahlen Präsenz zeigt und verlorenes Vertrauen zurückgewinnt • Welche Skills CFOs im digitalen Zeitalter brauchen, um auch in einer von KI und Digitalisierung geprägten Zukunft am Kapitalmarkt zu überzeugen Die Gesprächsteilnehmer: Host: Jasmin Rehne (FINANCE Magazin) Gast: Uta Anders (CFO, Krones) _________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/