Frankfurt/Main (ots) -- Im Alltag angekommen: Drei Viertel (76 %) nutzen Debitkarten - wichtigste Vorteile sind die kontaktlose Bezahlung, die hohe Akzeptanz und die direkte Abbuchung vom Konto- Immer und überall: Mehr als ein Drittel (38 %) setzt die Debitkarte beim Onlineshopping ein, fast zwei Drittel bezahlen offline damit, 41 % bei Reisen im Ausland- Smart und digital: Mehr als die Hälfte (54 %) greift zur virtuellen Variante, hinterlegt in Smartphone oder App - in der Generation Z sogar drei Viertel der BefragtenDrei von vier Deutschen bezahlen mit der Debitkarte - und bewerten den Umgang mit ihrem Alltagsbegleiter überwiegend positiv. Das zeigen aktuelle Ergebnisse der repräsentativen GfK-Studie Mastercard Payment Pulse. In der Generation Z (18 bis 29 Jahre) nutzen fast neun von zehn Menschen (88 %) die Debitkarte. Knapp zwei Drittel (63 %) der Verbraucher:innen sind mit den Vorteilen der Debitkarte gegenüber anderen Kartentypen vertraut, etwa mit ihrer weltweiten Akzeptanz oder der Möglichkeit, online zu bezahlen. Wer die Karte bereits nutzt, ist sehr zufrieden damit: Neun von zehn (89 %) finden die Anwendung im Alltag einfach, schnell und bequem. Vier von fünf (80 %) schätzen die gute Kontrolle über ihre Ausgaben.Bezahlen leichtgemacht: Online, offline und im AuslandWer eine Debitkarte besitzt, nutzt sie am häufigsten beim Einkaufen im Geschäft (64 %), gefolgt von Restaurants und Cafés (55 %). Online bezahlt mehr als ein Drittel (38 %) der befragten Nutzer:innen via Debit, ebenso wie im Ausland (41 %). Dank mehr als 150 Millionen Mastercard-Akzeptanzstellen weltweit kann die Karte so gut wie überall problemlos eingesetzt werden. Knapp jede:r Dritte (30 %) hebt bei Reisen in andere Länder auch Bargeld ab. Als wichtigste Vorteile der Debitkarte nennen Befragte die komfortable kontaktlose Bezahlung (30 %), die hohe Akzeptanz im In- und Ausland (29 %) sowie die direkte Abbuchung vom Konto (28 %), die eine transparente Kostenkontrolle ermöglicht."Die aktuellen GfK-Daten zeigen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bequem, praktisch und sicher bezahlen wollen - online, mobil und auch im Ausland", sagt Nikolaus Trzeschan, Country Manager von Mastercard Deutschland. "Die Debitkarte erfüllt diese Erwartungen bereits und stellt die nächste Stufe des digitalen Bezahlens dar: Sie fügt sich nahtlos in den Alltag ein und ermöglicht transparente und sichere Zahlungen überall dort, wo man einkauft und unterwegs ist."Breite Akzeptanz bei Digital NativesUnter den 18- bis 29-Jährigen sind die Zustimmungswerte zur Debitkarte am größten: annähernd drei Viertel (72 %) kennen die Vorteile, 93 % heben die einfache und schnelle Nutzung im Alltag hervor. Die junge Generation ist auch Vorreiter beim Vertrauen: Neun von zehn jungen Erwachsenen (91 %) zwischen 18 bis 39 Jahren fühlen sich sicher, wenn sie mit der Debitkarte bezahlen - unter allen Befragten sind es 83 %.Mehrheit nutzt virtuelle Karte auf dem SmartphoneDeutliche Unterschiede zeigen sich bei smarten Zahloptionen: Während drei Viertel (76 %) der 18- bis 29-Jährigen eine virtuelle Debitkarte nutzen, die in Apps oder Wallets hinterlegt ist, ist es unter allen Karteninhaber:innen nur etwa die Hälfte (54 %). Bei Befragten, die sich für neue Trends und Entwicklungen interessieren, bezahlen sogar 78 % mit dem Smartphone. Insgesamt dürfte die Quote künftig weiter steigen, denn ein Fünftel aller befragten Nutzer:innen (22 %) kennt zwar die Möglichkeit einer virtuellen Karte, nutzt diese bislang aber nicht. Nur für 18 % kommen die smarten Optionen überhaupt nicht in Frage (18 bis 29 Jahre: 6 %).Über die Studie Mastercard Payment PulseIm Auftrag von Mastercard wurde mit dem GfK eBUS eine repräsentative Stichprobe von 1.005 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren online befragt. Die Erhebung zur Studie Mastercard Payment Pulse fand im Zeitraum vom 2. bis 6. April 2026 statt.Die Studie wird seit 2018 regelmäßig durchgeführt und erschien bis 2024 unter dem Titel Bezahlen als Teil des Einkaufserlebnisses. Mit der Umbenennung in Mastercard Payment Pulse wird die kontinuierliche Beobachtung von Trends im Bezahlverhalten seitdem unter einem neuen Namen fortgeführt.Über Mastercard (NYSE: MA)Mastercard stärkt die Wirtschaft und unterstützt die Menschen in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit. Gemeinsam mit unseren Kund:innen arbeiten wir an einer nachhaltigen Wirtschaft, in der jede und jeder erfolgreich sein kann. Wir bieten eine große Bandbreite an digitalen Zahlungsmöglichkeiten, die Transaktionen einfach, sicher, smart und leicht zugänglich machen.Unsere Technologien und Innovationen, Partnerschaften und Netzwerke bilden eine einzigartige Kombination an Produkten und Lösungen, die Konsument:innen, Unternehmen und Behörden helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen.www.mastercard.comPressekontakt:Oliver JonasDirector Communications Deutschland und Schweizoliver.jonas@mastercard.comOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113997/6296830