Die Redcare Pharmacy-Aktie (A2AR94), früher als Shop-Apotheke bekannt, legte in den vergangenen Tagen deutlich zu, nachdem der Konzern gute Geschäftszahlen vorlegte und den Ausblick auf das Gesamtjahr erhöhte. Damit setzte der Titel seine Erholung der vergangenen Wochen fort. Doch der Weg zurück zum Zwischenhoch aus dem Herbst 2024 bei mehr als 170 Euro ist noch sehr weit und äußerst steinig. Überraschend legte Redcare Pharmacy zu Wochenbeginn frische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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