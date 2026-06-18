Während globale Marktführer den Fokus von der Krisenbewältigung auf vorausschauendes Handeln verlagern, würdigt OMP die visionären Konzerne, die entscheidungsorientierte Intelligenz im Tempo des Wandels skalieren.

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 18. Juni 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Supply-Chain-Planungslösungen, gratuliert den neun Kundenunternehmen, die in der kürzlich veröffentlichten Rangliste "Gartner Supply Chain Top 25 and Masters for 2026" aufgeführt sind.

Die "Gartner Supply Chain Top 25", erscheint nun bereits im 22. Jahr und gilt nach wie vor als maßgeblicher Maßstab für Exzellenz in der Supply-Chain und bewertet globale Konzerne anhand ihrer finanziellen Performance, ihrer ESG-Initiativen und der Meinung der Öffentlichkeit. Die diesjährige Rangliste zeigt drei Fähigkeiten auf, die Marktführer auszeichnen: den Aufbau einer autonomen Belegschaft, in der Menschen und intelligente Systeme bei Entscheidungen zusammenarbeiten, die Umsetzung netzwerkzentrierter Strategien, die die Gestaltung der Supply-Chain als kontinuierlichen, anpassungsfähigen Prozess betrachten, sowie die durchgängige Koordination von Entscheidungen in immer komplexer werdenden Ökosystemen. Zu den im Bericht genannten Kunden von OMP gehören:

- AstraZeneca

- Danone

- Diageo

- General Mills

- GSK

- Johnson & Johnson

- L'Oréal

- Nestlé

- Procter & Gamble

Schnellere Entscheidungen als Merkmal führender Positionen in der Supply-Chain

Die starke Präsenz von OMP-Kunden an der Spitze des Gartner-Rankings spiegelt eine gemeinsame Ausrichtung wider: hin zu Supply-Chains, die schneller reagieren, autonomer agieren und KI bei den wichtigsten Entscheidungen einsetzen. Indem sie die Planungsreife als zentrales Wettbewerbsmerkmal betrachten, sind sie in einzigartiger Weise dafür gerüstet, Störungen zu antizipieren, Handlungsalternativen abzuwägen und in komplexen globalen Netzwerken souverän zu handeln.

"Das Vertrauen der weltweit anspruchsvollsten Supply-Chains zu gewinnen und zu bewahren, ist die höchste Bestätigung unserer Arbeit", sagt Paul Vanvuchelen, CEO von OMP. "Wir sind sehr stolz auf unsere engen, langfristigen Partnerschaften mit diesen Branchenführern, die den globalen Handel prägen. Diese Anerkennung ist ein Beweis dafür, was wir gemeinsam erreichen können: den Übergang von reaktivem "Feuerlöschen" hin zu proaktiver Vorausschau durch den Aufbau echter entscheidungsorientierter Intelligenz, die Unternehmen dabei hilft, Störungen zu antizipieren und mit vollstem Vertrauen zu handeln."

Anerkennung im Bereich der Supply-Chain-Planung

Durch die Fokussierung auf kontinuierliche Wertschöpfung und die Zusammenarbeit mit Konzernen im Rahmen einer jahrelangen technologischen Weiterentwicklung dient OMP weiterhin als gemeinsame Grundlage für die widerstandsfähigsten Liefernetzwerke der Welt. OMP wurde bereits zum elften Mal in Folge als "Leader" im GartnerMagic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen ausgezeichnet - zuletzt im Bericht für 2026, in dem das Unternehmen sowohl bei der "Vollständigkeit der Vision" als auch bei der "Umsetzungsfähigkeit" die höchste Position einnahm.

Laden Sie hier den 2026 Gartner Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions herunter.

Über OMP

OMP ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Supply-Chain-Planung und unterstützt Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Metallindustrie und anderen Branchen dabei, ihre Supply-Chains mit der Unison Planning-Plattform durchgängig zu optimieren. OMP hat seinen Hauptsitz in Antwerpen, Belgien, und betreut weltweit Fortune-500-Kunden. Erfahren Sie mehr unter omp.com.

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Kira Perdue (Carabiner)

QUELLE: OMP

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