Zur WM 2026 gibt es nicht nur echte Berichterstattung und Angebote rund um das Turnier. Auch Internettrolle und Cyberkriminelle nutzen die Weltmeisterschaft für ihre Zwecke. Worauf echte Fans jetzt achten müssen. Die Fußballweltmeisterschaft ist ohne Zweifel ein technisches Turnier. Allein im Ball der WM 2026 steckt so viel Technik, dass damit 500 Signale pro Sekunde analysiert werden können. Doch auch abseits des eigentlichen Turniers wird auf moderne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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