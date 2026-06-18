Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nach einem bislang kühlen Juni hat der Sommer nun doch kurz vor seinem kalendarischen Beginn mit aller Wucht Einzug gehalten. Bei Temperaturen über 30 Grad in der Großstadt wächst bei mir die Sehnsucht nach einem Urlaubsort mit kühlem Nass. Ein Hotelzimmer mit Klimaanlage und Meerblick, ein Pool inklusive angeschlossener Bar für erfrischende Getränke und natürlich ein schöner Strand wären jetzt ein Traum, am besten natürlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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