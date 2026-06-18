© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPxAktien und Krypto brechen Rekorde, doch das große Geld flieht in eine Strategie, die schon Star-Investor Warren Buffett Milliarden beschert hat. Was steckt dahinter?Während der Aktienmarkt von einem Allzeithoch zum nächsten jagt und Krypto-Anleger hoffen, mit Bitcoin schnell zu Millionären zu werden, vollzieht sich im Hintergrund die größte Umschichtung von Kapital seit Jahrzehnten. Das Ziel ist weder der nächste Tech-Hype noch das digitale Gold, sondern ein extrem unaufgeregtes, klassisches Finanzprodukt: der Geldmarkt. Allein im vergangenen Jahr flossen mehr als 1 Billion US-Dollar neu in die US-Geldmarktindustrie, wodurch sie ein historisches Rekordvolumen von über 8,29 Billionen …
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