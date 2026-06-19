Datum der Anmeldung:
17.06.2026
Aktenzeichen:
B5-65/26
Unternehmen:
Freudenberg / NOK (NOK Group Corporation) (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Beschichtungen, Fixierbänder, Gummidichtungen, Ladewalzen, Mechanische Dichtungen, Presswalzen, Schmierstoffe, Wellendichtungen, flexible Leiterplatten, Öle
17.06.2026
Aktenzeichen:
B5-65/26
Unternehmen:
Freudenberg / NOK (NOK Group Corporation) (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Beschichtungen, Fixierbänder, Gummidichtungen, Ladewalzen, Mechanische Dichtungen, Presswalzen, Schmierstoffe, Wellendichtungen, flexible Leiterplatten, Öle
© 2026 Bundeskartellamt