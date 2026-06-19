- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 im Grossen Redoutensaal, Gottfried-Schäffer-Str. 2, 94032 Passau um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 2,60 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 im Grossen Redoutensaal, Gottfried-Schäffer-Str. 2, 94032 Passau um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 2,60 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Bayerische Löwenbrauerei AG - HV am 31.07.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 31. Juli 2026 im Grossen Redoutensaal, Gottfried-Schäffer-Str. 2, 94032 Passau um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 2,60 €/Aktie.Den vollständigen...
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