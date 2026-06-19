Der griechische Ladeanbieter PPC Blue und die rumänische Baumarktkette Dedeman haben eine Partnerschaft zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Rumänien unterzeichnet. Geplant ist die Installation von mehr als 600 Ladepunkten an den Filialen und Logistikzentren von Dedeman im ganzen Land. Griechenlands Stromversorger Public Power Corporation (PPC) ist schon seit 2023 durch die Übernahme von Enel Romania als Betreiber von Ladeinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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