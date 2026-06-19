Record Currency Management Ltd (RCM), eine Tochtergesellschaft der in London notierten Record plc (Record Financial Group), freut sich, ihre Beteiligung an einer innovativen Anleihetransaktion in Landeswährung bekannt zu geben, die von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) begeben wurde. Diese Transaktion unterstützt die Entwicklung der mongolischen Kapitalmärkte und bietet institutionellen Anlegern gleichzeitig Zugang zu attraktiven Anlagemöglichkeiten in Grenzmärkten.

RCM ist der britische Währungsmanagementzweig der Record Financial Group, einer in London börsennotierten spezialisierten Investmentgruppe, die im Auftrag institutioneller Kunden weltweit ein Vermögen von 115 Milliarden US-Dollar verwaltet. Zum Kundenstamm von Record zählen Pensionsfonds, Stiftungen, staatliche Institutionen und andere Vermögensverwalter, zu denen die Gruppe durch ihren Fokus auf maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagementlösungen langjährige Beziehungen aufgebaut hat. Record hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Hamburg, Zürich, Zug, New York und Hongkong.

Die Investition ist Teil der übergeordneten Strategie der Record Financial Group, ihre Fachkompetenzen in Schwellen- und Grenzmärkten auszubauen und dabei auf die langjährige Expertise der Gruppe in den Bereichen Währungsmanagement und institutionelle Anlagen aufzubauen. Diese Kapitalzuweisung fällt mit dem fünfjährigen Jubiläum des 2021 aufgelegten Flaggschiff-Fonds von Record, dem "EM Sustainable Finance Fund" (EMSF), zusammen, der mittlerweile ein Vermögen von rund 1 Milliarde US-Dollar verwaltet.

Die Transaktion umfasst eine auf den mongolischen Tugrik (MNT) gebundene 4-jährige Festzinsanleihe der EBRD, deren Erlöse zur Finanzierung von Initiativen in Landeswährung dienen, die darauf abzielen, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die Finanzmärkte der Mongolei zu stärken. Die Investition des EMSF trug zu einem Gesamtvolumen von 20 Millionen US-Dollar im Rahmen des globalen Mittelfristanleiheprogramms der EBRD bei, wobei ein fester Zinssatz von 9,75 galt.

Die EBRD ist seit 2006 als Investor in der Mongolei tätig und unterstützt den Übergang des Landes zu einer stärker diversifizierten und widerstandsfähigeren Wirtschaft. Die Aktivitäten der Organisation erstrecken sich auf die Bereiche Infrastruktur, erneuerbare Energien, Agrarwirtschaft, Finanzinstitute und Unternehmensentwicklung, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Stärkung lokaler Kapitalmärkte und der Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln liegt.

Für institutionelle Anleger spielt die Finanzierung in Landeswährung eine wichtige Rolle bei der Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums, da sie Währungsinkongruenzen für Kreditnehmer verringert und zur Entwicklung der inländischen Finanzmärkte beiträgt. Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln in Landeswährung können Investitionen Wechselkursrisiken für Unternehmen und Finanzinstitute verringern und gleichzeitig zu größerer finanzieller Stabilität und wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit beitragen.

Die Beteiligung von Record spiegelt das Engagement der Gruppe wider, spezialisierte Anlagelösungen in Schwellen- und Grenzmärkten zu entwickeln, in denen fundierte Marktkenntnisse und institutionelle Anlagestrategien attraktive langfristige Chancen für Kunden schaffen können.

Dr. Othman Boukrami, CEO von Record Currency Management, äußerte sich zu dieser Investition wie folgt:

"Frontier- und Schwellenmärkte bleiben für Record ein wichtiger strategischer Schwerpunkt. Unsere Erfahrung auf den Devisen- und Staatsanleihemärkten bildet eine solide Grundlage für die Identifizierung innovativer Anlagemöglichkeiten, die attraktive institutionelle Merkmale mit positiven wirtschaftlichen Ergebnissen verbinden. Wir freuen uns, an dieser von der EBRD unterstützten Transaktion teilzunehmen, die die Entwicklung der mongolischen Kapitalmärkte fördert und Anlegern gleichzeitig Zugang zu einer differenzierten Anlagemöglichkeit in einem Grenzmarkt bietet."

Isabelle Laurent, Deputy Treasurer und Head of Funding bei der EBRD, erklärte:

"Wir schätzen die erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir seit der Gründung des Fonds mit Record pflegen durften, sehr, ebenso wie die Anerkennung der Bedeutung von Krediten in Landeswährung für die Nachhaltigkeit der Projekte unserer Kunden, insbesondere wenn es sich nicht um Exporteure handelt. In den letzten fünf Jahren haben wir Transaktionen in vielen Währungen durchgeführt, darunter zuletzt für wichtige Projekte in der Mongolei."

Die Investition ergänzt die wachsenden Kompetenzen von Record in den Bereichen Private Markets und Frontier Markets, die sich auf spezialisierte Währungsstrategien, Schwellenländeranleihen, Investitionen in Sachwerte sowie Private Equity und Kreditanlagen erstrecken. Zusammen spiegeln diese Aktivitäten die Strategie der Gruppe wider, institutionellen Anlegern differenzierte Anlagemöglichkeiten in Märkten zu bieten, in denen Fachkompetenz und langfristige Partnerschaften nachhaltigen Wert schaffen können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260619865471/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Record plc

Othman Boukrami Chief Executive Officer, Record Currency Management Limited

OBoukrami@recordfg.com

Tel: +44 (0) 20 3892 1415