Die Enphase-Energy-Aktie hat in den vergangenen Wochen rund -35% an Wert verloren und gerät damit erneut deutlich unter Druck. Nach mehreren gescheiterten Erholungsversuchen hat sich das Chartbild spürbar eingetrübt, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die laufende Schwächephase bereits überzogen ist oder ob dem Solartitel weitere Rückschläge bevorstehen. Wie es für den Preis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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