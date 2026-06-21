Der US-Technologieindex Nasdaq-100 steht vor einer bedeutenden Veränderung. Im Rahmen der turnusmäßigen Quartalsanpassung werden zum 22. Juni 2026 fünf neue Unternehmen in den prestigeträchtigen Börsenindex aufgenommen. Die Neuzugänge spiegeln die aktuellen Schwerpunkte der Kapitalmärkte wider und zeigen, welche Branchen Investoren derzeit besonders stark im Blick haben. KI-Boom prägt die neue Zusammensetzung Zu den neuen Mitgliedern zählen die Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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