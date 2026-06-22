Bei jeder Unternehmenskrise entsteht eine zeitliche Lücke zwischen dem Moment, an dem ein Management erkennt, dass etwas schiefläuft und dem Zeitpunkt, an dem das auch die Finanzierer merken oder darüber in Kenntnis gesetzt werden. Diese Zeit sollte von CFOs klug genutzt werden, rät Rayk Bauer von der Finanzierungsberatung Gracher bei FINANCE-TV. Der Grund: "Die Erstkommunikation zu einer Krise gegenüber den Banken, Avalgebern und Warenkreditversicherern ist enorm wichtig. Da dürfen keine Fehler gemacht werden. Sonst gibt das Management das Heft des Handelns aus der Hand." Diese Fragen beantwortet dieses Interview: • Ob CFOs vorab schon selbst (Restrukturierungs-) Berater beauftragen sollten - oder damit besser warten, bis die Banken informiert sind • Welche Signale in der ersten Krisensitzung Vertrauen schaffen - und welche nicht • Ob Banken dazu neigen, vom Management bereits getroffene Entscheidungen zu revidieren • Und was das mächtigste Werkzeug ist, um als CFO in der wichtigen Bankensitzung zu bestehen Die Gesprächsteilnehmer Host: Michael Hedtstück Gast: Rayk Bauer (Unternehmensjurist, Gracher) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit Gracher. ___________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/