Nordex meldet drei neue US-Aufträge über zusammen 484 Megawatt. Die Aktie legt weiter zu. Was hinter den anonymen Bestellungen steckt und was Analysten dazu sagen. Der Hamburger Windkraftanlagenhersteller Nordex hat sich auf dem US-Markt drei neue Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von 484 Megawatt gesichert. Die Aktie reagierte am Montag mit einem Plus von mehr als 2 Prozent und baut damit die Erholungsrallye der vergangenen Wochen weiter aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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