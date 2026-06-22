Die Übernahme des Northvolt-Geländes in Heide in Schleswig-Holstein nimmt Formen an: Offenbar hat sich das kaufwillige US-Unternehmen Lyten nun mit der staatlichen Förderbank KfW, der Bundesregierung sowie der Landesregierung von Schleswig-Holstein auf einen Übernahmepreis von rund 60 Millionen Euro geeinigt. Dass Lyten den Standort der geplanten Batteriezellfabrik von Northvolt in Heide übernehmen will, ist schon seit August 2025 bekannt. Doch bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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