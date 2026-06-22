Bei 2.008,00 Euro liegt das Rekordhoch der Rheinmetall-Aktie (703000). Dies war im Oktober 2025. Heute kostet der Titel nur noch rund 1.200,00 Euro. Es ging also um rund 40 Prozent nach unten. Obwohl noch immer mehrere Kriege rund um den Erdball uns beschäftigen, hat die Euphorie um Rüstungswerte erheblich nachgelassen. So war Rheinmetall mit einem Abschlag von rund 20 Prozent auch der schwächste DAX-Wert der vergangenen drei Monate. Ähnlich schlecht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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