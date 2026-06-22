Der neueste Kandidat im STOXX Europe 600 ist eine österreichische Firma, die im Verborgenen zur spektakulärsten KI-Aktie Europas aufgestiegen ist: AT&S legte seit Jahresanfang +630% zu - und wird an der Börse trotzdem mit einem Forward-KGV von nur 13 bewertet. Was auf den ersten Blick wie eine überhitzte Rally wirkt, offenbart sich bei genauerer Betrachtung als fundamentales Kraftpaket. Könnte der Markt das enorme Gewinnpotenzial dieser Firma jahrelang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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