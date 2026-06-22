Vaduz (ots) -Vom 10. bis zum 17. März 2029 finden die Special Olympics Weltwinterspiele in der Schweiz statt. Rund 3'700 Athletinnen und Athleten sowie Coaches und Betreuungspersonen aus über 100 Nationen werden in acht Sportarten in Arosa, Chur und der Lenzerheide gemeinsam ein Sportfest im Zeichen der Inklusion feiern.Liechtenstein möchte dieses Mal nicht nur mit einer Delegation von Athletinnen und Athleten an den Spielen teilnehmen, sondern auch als Gastgebernation (HostTown) auftreten sowie mit der Durchführung des sogenannten Motor Activity Training Program (MATP) eine aktive Rolle übernehmen. Das MATP ist ein Trainingsprogramm zur Förderung grundlegender motorischer Fähigkeiten für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen.Auf Ansuchen von Special Olympics Liechtenstein beantragt die Regierung beim Hohen Landtag einen Finanzkredit von insgesamt 500'000 Franken für die Durchführung der Aktivitäten rund um die Special Olympics Weltwinterspiele 2029. Ziel ist es, das Thema Inklusion im Sinne der UNO-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderung nachhaltig voranzutreiben. Dazu werden eine Reihe von Begleitmassnahmen, Veranstaltungen und Sensibilisierungsmassnahmen rund um das Grossereignis geplant.Special Olympics Liechtenstein Geschäftsführerin Franziska Hoop und Sportminister Hubert Büchel zeigten sich anlässlich der Präsentation rund um die Teilnahme Liechtensteins an den Special Olympics Weltwinterspielen 2029 in der Schweiz überzeugt, dass der Grossanlass in der unmittelbaren Nachbarschaft eine Chance darstellt, dem Thema Inklusion eine Bühne im Land selbst zu geben.Die Spiele bieten grosses Potenzial, um zentrale Themen wie Bildung, Sport und Bewegung, Gesundheit sowie den gleichberechtigten Zugang zu allen Lebensbereichen für Menschen mit Beeinträchtigungen verstärkt in den Fokus der Gesellschaft zu rücken.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportThomas LagederT +423 236 64 45thomas.lageder@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100940845