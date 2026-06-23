Die Auszeichnungen in vier Vergleichsgruppen unterstreichen die Führungsrolle von Vena in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Produktzufriedenheit, Benutzerfreundlichkeit, Self-Service und Support

Vena, die Microsoft-native Plattform für koordinierte Planung, Entscheidungsfindung und Abschluss, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der 26. Planungsumfrage von BARC in vier Vergleichsgruppen mit 19 Spitzenplätzen und 21 führenden Positionen ausgezeichnet wurde. Die Ergebnisse stärken die Marktposition von Vena als vertrauenswürdige Plattform für Finanzteams, die Planung, Budgetierung, Prognosen und Finanzkonsolidierung modernisieren möchten, dabei aber weiterhin mit den Tools arbeiten wollen, mit denen sie am besten vertraut sind.

Insbesondere wurde Vena in allen vier Vergleichsgruppen, in denen das Unternehmen vertreten war darunter "Integrierte Produkte für Planung und Finanzkonsolidierung" sowie "Integrierte Produkte für Planung, BI und Analytik" als führender Anbieter in der Kategorie "Kundenzufriedenheit" ausgezeichnet, was die Fähigkeit der Plattform unterstreicht, Finanzteams überzeugende Ergebnisse und einen hohen Mehrwert zu liefern. Vena belegte zudem "Spitzenplätze" und "führende Positionen" in den Bereichen Produktzufriedenheit, Benutzerfreundlichkeit, Self-Service, Implementierungsunterstützung, Anbieterunterstützung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlungsbereitschaft und Vertriebserfahrung.

Eine Aufschlüsselung der hervorragenden Ergebnisse der Umfrageteilnehmer mit Vena umfasst:

100 der befragten Nutzer erzielten mit Vena eine bessere Qualität der Planungsergebnisse

100 der Nutzer bewerteten die Vertriebserfahrung mit Vena als sehr gut oder gut

95 der Nutzer bewerteten die Unterstützung für Implementierer durch Vena als sehr gut oder gut

95 der Nutzer waren mit der Leistung von Vena zufrieden

"Die Ergebnisse von Vena spiegeln ein hohes Maß an Kundenvertrauen in die Fähigkeit der Plattform wider, auch über die Implementierung hinaus Mehrwert zu liefern", sagte Dr. Christian Fuchs, Senior Analyst für Daten und Analytik bei BARC. "Das Kundenfeedback deutet auf eine Lösung hin, die Finanzteams dabei unterstützt, im Zuge der Weiterentwicklung ihres Unternehmens konsistentere, skalierbarere und vertrauenswürdigere Planungsprozesse aufzubauen."

Die Bestätigung der Planungstechnologie von Vena durch die "Planning Survey 26" reiht sich in eine Reihe aktueller Auszeichnungen ein, darunter:

Eine führende Position in der 2026 Nucleus Research CPM Technology Value Matrix

Ein Kernanbieter mit einer "Outstanding"-Bewertung von 4,80 im BPM Pulse der Vendor Landscape Matrix BPM Partners für den Zeitraum 2026-2027

Die befragten Kunden nannten die Anbindung von Vena an das Microsoft-Ökosystem und die Fähigkeit, nachhaltige operative Auswirkungen im gesamten Finanzbereich zu erzielen, als zentrale Stärken. Ein Kunde erklärte, Vena sei zu einer "Kernplattform" für die Planung, Prognose und Berichterstattung seines Teams geworden und trage dazu bei, manuellen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig das Vertrauen in die Finanzprozesse zu stärken. Der Kunde fügte hinzu, dass Vena "nicht nur ein Tool", sondern ein entscheidender Bestandteil seines Finanz-Ökosystems sei, da es einen Mehrwert in Bezug auf Skalierbarkeit, Kontrolle und langfristige Effizienz biete.

"Die Ergebnisse von BARC spiegeln wider, was wir oft von Kunden hören: Finanzteams benötigen Planungstechnologie, die leistungsstark genug ist, um die Komplexität des Geschäfts zu bewältigen, aber gleichzeitig intuitiv genug, um die Akzeptanz im gesamten Unternehmen zu fördern", sagte Hugh Cumming, Chief Technology Officer bei Vena. "Die Lösungen von Vena sind genau darauf ausgelegt Teams dabei zu helfen, mit größerer Sicherheit zu planen, zu berichten und den Abschluss zu erstellen, und zwar mit den Microsoft-Tools, denen sie bereits vertrauen. Wir sind stolz darauf, dass Kunden diesen Ansatz in ihrem Feedback so nachdrücklich bestätigen."

Die Planungsumfrage 26 basiert auf der weltweit größten Umfrage unter Anwendern von Planungssoftware, die von November 2025 bis Februar 2026 mit 804 Befragten und einer Analyse von 20 Produkten durchgeführt wurde. Die Umfrage wertet Nutzer-Feedback anhand von 26 Kriterien (KPIs) aus, darunter geschäftliche Vorteile, Projekterfolg und Kundenzufriedenheit.

Um die Ergebnisse von Vena in der "Planning Survey 26" einzusehen, klicken Sie hier.

Über Vena

Vena ist eine Microsoft-native Plattform für koordinierte Planung, Entscheidungsfindung und Abschlussprozesse über Microsoft Excel, Power BI, Azure und Fabric hinweg. Mit einer geregelten, KI-fähigen Datenbasis und einer in den Arbeitsablauf eingebetteten agentenbasierten KI hilft Vena Unternehmen dabei, Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen, bessere Entscheidungen zu treffen und Projekte termingerecht und sicher durchzuführen. Tausende Unternehmen weltweit vertrauen auf Vena, um ihre Leistung zu steigern und mehr zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter venasolutions.com.

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