DJ Vonovia will Wandelanleihen über 750 Millionen Euro begeben

DOW JONES--Vonovia besorgt sich mit Wandelanleihen frisches Geld. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er Wandelanleihen im Volumen von 750 Millionen Euro begeben. Sie werden am 30. Juni 2031 fällig und werden in neue oder bestehende Aktien wandelbar sein oder können in bar zurückgezahlt werden. Den Nettoerlös will der Immobilienkonzern für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwenden.

Die Anleihen werden mit einer Wandlungsprämie zwischen 35,0 und 40,0 Prozent über dem Referenzaktienkurs angeboten. Es werden keine periodischen Zinszahlungen geleistet.

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June 23, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)

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