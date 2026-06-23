Datum der Anmeldung:
18.06.2026
Aktenzeichen:
B8-57/26
Unternehmen:
Skyborn Renewables GmbH, Hamburg, Deutschland; Stadtwerke München GmbH, München, Deutschland; Erwerb von Anteilen an der OWP Gennaker GmbH, Hamburg, Deutschland;
Produktmärkte:
EEG-Strom
18.06.2026
Aktenzeichen:
B8-57/26
Unternehmen:
Skyborn Renewables GmbH, Hamburg, Deutschland; Stadtwerke München GmbH, München, Deutschland; Erwerb von Anteilen an der OWP Gennaker GmbH, Hamburg, Deutschland;
Produktmärkte:
EEG-Strom
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