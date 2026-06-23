Datum der Anmeldung:
18.06.2026
Aktenzeichen:
B4-55/26
Unternehmen:
1. Hayfin-Capital Management LLP, London (UK); Mittelbarer Erwerb von 42 % der Anteile und der alleinigen Kontrolle über die Kalle-Gruppe, Wiesbaden (D) 2. British Columbia Investment Management Corp., Victoria, BC (CAN) Mittelbarer Erwerb von mind.
Produktmärkte:
Kunstdärme Lebensmittelverpackungen
18.06.2026
Aktenzeichen:
B4-55/26
Unternehmen:
1. Hayfin-Capital Management LLP, London (UK); Mittelbarer Erwerb von 42 % der Anteile und der alleinigen Kontrolle über die Kalle-Gruppe, Wiesbaden (D) 2. British Columbia Investment Management Corp., Victoria, BC (CAN) Mittelbarer Erwerb von mind.
Produktmärkte:
Kunstdärme Lebensmittelverpackungen
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