Datum der Anmeldung:
17.06.2026
Aktenzeichen:
B11-66/26
Unternehmen:
Bain Capital Investors, LLC, Boston (USA); mittelbarer Erwerb aller Anteile an und der alleinigen Kontrolle über FDH Defense Aftermarket, Inc. und FDH Group Intermediale, Inc., beide Commerce (USA)
Produktmärkte:
Luft- und Raumfahrtkomponenten, Verteidigungskomponenten
17.06.2026
Aktenzeichen:
B11-66/26
Unternehmen:
Bain Capital Investors, LLC, Boston (USA); mittelbarer Erwerb aller Anteile an und der alleinigen Kontrolle über FDH Defense Aftermarket, Inc. und FDH Group Intermediale, Inc., beide Commerce (USA)
Produktmärkte:
Luft- und Raumfahrtkomponenten, Verteidigungskomponenten
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