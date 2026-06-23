Vancouver, B.C. / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Maxus Mining Inc. ("Maxus" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Wolframprojekt Lotto in der kanadischen Provinz British Columbia ("Lotto" oder das "Projekt") durch Abstecken um 820,8 Hektar erweitert hat, womit die Grundfläche des Projekts um rund 27 % auf 3.875,2 Hektar ansteigt (siehe Abbildung 1). Die neuen Claims wurden abgesteckt, sodass sich das Unternehmen im Vorfeld seiner geplanten geophysikalischen Flugvermessung zusätzliches höffiges geologisches Terrain rund um das Vorkommen Midas sichern und seine distriktweite Explorationsposition stärken konnte.

Highlights der Erweiterung des Wolframprojekts Lotto

Kostengünstige Wachstumsstrategie: Das Unternehmen hat das Projekt durch kosteneffizientes kartenbasiertes Abstecken um 820,8 Hektar erweitert, womit sich die Grundfläche des Projekts auf insgesamt 3.875,2 Hektar vergrößert.

Verbesserte distriktweite Grundfläche: Mit den neu erworbenen Claims wird die Abdeckung günstiger geologischer und struktureller Trends, die im Distrikt mit der bekannten Wolframmineralisierung in Zusammenhang stehen, erweitert.

VTEM-Vermessung 2026: Maxus bereitet sich auf die Durchführung einer hubschraubergestützten elektromagnetischen und magnetischen VTEM-Vermessung über dem Projekt im Jahr 2026 vor, die die Ermittlung und genauere Eingrenzung von Zielgebieten auf der gesamten erweiterten Liegenschaft unterstützen soll.

Laufende Entwicklung von Zielgebieten: Die erweiterte Liegenschaft bietet zusätzliche Explorationsmöglichkeiten, zumal das Unternehmen die Integration historischer Daten, jüngster Feldergebnisse und geologischer Auswertungen in sein sich entwickelndes Explorationsmodell fortsetzt.

Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus, sagt dazu: "Dieser strategische Erwerb von Claims erweitert die Fläche unseres Projekts Lotto um rund 27 % und festigt unsere distriktweite Position im Vorfeld unserer für 2026 geplanten VTEM-Vermessung. Nachdem Staat und Wirtschaft der Sicherung einer Versorgung mit kritischen Mineralen, einschließlich Wolfram, weiterhin Vorrang einräumen, bietet Lotto unserer Ansicht nach ein beträchtliches Explorationspotenzial und ein Engagement in einem kritischen Mineral mit strategischer Bedeutung."

Abbildung 1: Wolframprojekt Lotto mit den neuen Claims

Über das Projekt Lotto

Das Projekt erstreckt sich nun über 3.875,2 Hektar an Flächen mit Explorationspotenzial für Wolfram und andere kritische Minerale in der Region Kootenay bzw. der Trail Creek Mining Division in British Columbia, einem ertragreichen Mineralrevier mit hervorragenden Infrastruktureinrichtungen, die laufende Explorations- und Erschließungsarbeiten unterstützen. Das Projekt befindet sich neunzehn (19) Kilometer west-südwestlich von Castlegar und ist direkt vom Crowsnest Highway aus erreichbar.

Aus geologischer Sicht ist das Projektgebiet von Gestein der Coryell Plutonic Suite unterlagert, wobei das Intrusionspaket von ausgeprägten von Ost nach West streichenden Brekzienzonen durchkreuzt wird. Jüngere Quarz- und Quarz-Magnetit-Erzgang-Stockwerke überlagern das Nebengestein und ältere Brekzien und sind insbesondere entlang des strukturellen Rands gut ausgebildet. Das Gebiet bietet aufgrund seiner strukturellen Komplexität ideale Strukturen für die Fluidführung und Kontrolle der Mineralisierung. Darüber hinaus konnte innerhalb und entlang des Randbereichs der Brekzienzonen sowie innerhalb von Scherzonen in Zusammenhang mit einer Chlorit-Magnetit-Alteration eine Molybdänitmineralisierung festgestellt werden.1

Das Projekt ist Standort von zwei (2) bemerkenswerten historischen Vorkommen. Das Vorkommen Loto 3 im südöstlichen Teil des Projekts weist eine Scheelitmineralisierung (Ca(WO4)) innerhalb eines 9 Meter mächtigen Erzgangs auf, der entlang eines Straßeneinschnitts des Highways freigelegt ist (siehe Abbildung 1).1 Das Vorkommen Midas im Nordwesten des Projektgeländes besteht aus mineralisiertem quarzreichen Granit-(Alaskit)-Skarn (siehe Abbildung 1). Alaskitskarne kommen häufig in Vergesellschaftung mit Wolframlagerstätten bzw. Vorkommen anderer Metalle mit wirtschaftlicher Bedeutung vor, was das Mineralpotenzial des Gebiets unterstreicht.2

Das technische Team des Unternehmens hat mehr als fünfzehn (15) historische Bewertungsberichte über das Projekt geprüft und die entsprechenden Daten und Informationen in eine zentralisierte GIS-Datenbank eingepflegt. Der Großteil der historischen Arbeiten konzentrierte sich auf die Vorkommen Midas und Loto 3 und liefert eine wertvolle Grundlage für moderne Explorationsprogramme.

Vorkommen Midas

Im Gebiet Midas auf dem Projekt wurden bei historischen geophysikalischen und geochemischen Bodenuntersuchungen mehrere Zonen mit anomalen Mo-, Cu-, Ag-, Zn- und W-Werten abgegrenzt. Die kritischen Metallanomalien stimmen mit kartierten Brekzienzonen auf dem Projekt überein. Biochemische Probenahmen im Jahr 1973 lieferten 9.500 ppb Mo in einer Probe in diesem Gebiet.3 Im Zuge eines Diamantbohrprogramms wurde 1973 eine Reihe der anomalen Zonen erprobt, wobei mehrere mächtige Brekzienzonen mit einer Mo-, Cu- und Ag-Mineralisierung abgegrenzt werden konnten (siehe Tabelle 1). Die historischen Bohrungen bestätigten die strukturelle Kontrolle der Mineralisierung in den in Ost-West-Richtung streichenden Brekzienzonen, die nach wie vor offen und unzureichend erkundet sind.2

Tabelle 1: Wichtigste Ergebnisse der historischen Bohrungen auf dem Wolframprojekt Lotto

Bohrloch Beste Abschnitte Wirtsgestein DDH 32 0,37 % Cu; 0,17 % Mo; 10,3 ppm Ag auf 0,3 m Andesit DDH 62 0,38 % Cu; 0,011 % Mo; 27,43 ppm Ag auf 4,57 m Syenit-Porphyr DDH 62 0,035 % Mo auf 3,05 m Brekzienzone DDH 72 0,15 % MoS2 auf 57,9 m; einschl. 0,36 % MoS2 auf 15,24 m Brekzienzone in Syenit-Porphyr DP-144,5 0,049 % Mo; 0,23 % Zn; 0,01 % W auf 6 m ab 375 m Monzonit mit Dazitgang

Quellenangabe 2: ARIS 5197. Sellmer, H.W. and DePaoli, G.M., 1974. 1973 Geological, Geochemical, and Geophysical Assessment Report

Quellenangabe 4: ARIS 08854a. Pollock, T., 1980. Drilling Report, Deer Park Property, 29km West of Castlegar, BC (2 parts).

Quellenangabe 5: ARIS 10301a&b. Pollock, T., 1981. Drilling and Geological Report on the New 1-4 Claims, Deer Park Molybdenum Property, Trail Creek Mining Division

Wichtigste historische Ergebnisse aus Loto 3

Im Zuge historischer Kartierungen auf dem Projekt wurde eine 10 Meter mächtige Zone mit Quarzgängen abgegrenzt, die in unterschiedlichen Mengen Scheelit enthielten. Darüber hinaus lieferten Proben aus einer historischen Grube, rund sechzig (60) Meter nördlich der Quarzzone, ebenfalls eine bemerkenswerte Scheelit-Mineralisierung. Eine aus dieser Grube entnommene Probe (Grubenprobe; siehe Tabelle 2) enthielt 10,97 % Wolframoxid (WO3).

Tabelle 2: Wichtigste Analyseergebnisse aus Loto 3

Probe Gesteinsart Easting Northing WO3 (%) PIT Alaskitskarn 432286 5458044 10,97

Quellenangabe 1: ARIS 8187. Paszty, S., 1980. Assessment Report of Loto #3 Claim, Nancy Greene Lake, B.C.

VTEM-Vermessung 2026

Das Unternehmen plant derzeit eine hubschraubergestützte elektromagnetische und magnetische VTEM-Vermessung (die "Vermessung"), die während der Feldsaison 2026 über dem Wolframprojekt Lotto absolviert werden soll. Die Vermessung wird voraussichtlich zur Kartierung lithologischer Kontakte, struktureller Korridore und potenzieller Alterations- und Mineralisierungszonen unterhalb der Deckschicht beitragen und so die Ermittlung neuer für Bohrungen aufgeschlossener Zielgebiete unterstützen.

Die Ergebnisse der Vermessung werden mit den historischen Explorationsdaten, geologischen Kartierungen, geochemischen Datensätzen und jüngsten Feldbeobachtungen zusammengeführt, um die Priorisierung von Bohrzielen und die Planung künftiger Explorationsarbeiten zu unterstützen. Nach Auffassung des Unternehmens bieten moderne geophysikalische Flugvermessungen eine kosteneffiziente Methode für eine schnelle Bewertung der erweiterten Projektfläche und der Ermittlung von Gebieten, in denen anschließende Explorationsarbeiten gerechtfertigt sind.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer "qualifizierten Sachverständigen" im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Proben, Analyseverfahren und Begleitunterlagen, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse schaffen jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufende Exploration auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und Mineralisierungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung schließen lassen, die auf dem Projekt ermittelt werden könnte.

Über Maxus Mining

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.918 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m? ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb‡ lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.875 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO3§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen†, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer Systeme kritischer Minerale zu erschließen.

Quellennachweis

1 ARIS 8187. Paszty, S., 1980. Assessment Report of Loto #3 Claim, Nancy Greene Lake, B.C.

2 ARIS 5197. Sellmer, H.W. and DePaoli, G.M., 1974. 1973 Geological, Geochemical, and Geophysical Assessment Report

3 ARIS 4236. Veerman, H., 1973. Geochemical Report on the Deer 27 and Deer 28 Mineral Claims Located 30 Miles West of Castlegar, B.C. at the Headwaters of Shield Creek in the Trail Creek Mining Division.

4 ARIS 08854a. Pollock, T., 1980. Drilling Report, Deer Park Property, 29km West of Castlegar, BC (2 parts).

5 ARIS 10301a&b. Pollock, T., 1981. Drilling and Geological Report on the New 1-4 Claims, Deer Park Molybdenum Property, Trail Creek Mining Division

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, "Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb" - Link

- "Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling" - 24. Februar 2025 - Link

‡ Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 - Link

† "NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude", Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Quellennachweis

1 MINFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 - Link

2 MINFILE No: 082ESE162 - Vorkommen Midas - Link

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

mailto:info@maxusmining.com

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