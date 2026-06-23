NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Quartalszahlen von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entwicklung der Marke Nivea dürfte auch im zweiten Jahresviertel der Schwachpunkt des Konsumgüterkonzerns geblieben sein, schrieb Molly Wylenzek in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Bedeutung der Consumer-Sparte für die Marktstimmung und die Bewertung reflektiere das niedrigere Kursziel./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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