NEW YORK (dpa-AFX) - Kräftige Kursabschläge bei asiatischen Technologiewerten haben am Dienstag auch die US-Tech-Börse Nasdaq tief in die Verlustzone gezogen. Beobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) stark gelaufenen Technologietiteln und sprachen dementsprechend von einem Weckruf in Sachen KI.

Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 3,29 Prozent auf 29.347,27 Punkte nach unten. Dies entspricht dem Niveau vom 12. Juni. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,44 Prozent auf 7.365,46 Punkte ein. Der Dow Jones Industrial hingegen gab nur geringfügig auf 51.666,84 Punkte nach. In dem Leitindex spielen Technologie-Unternehmen keine so dominante Rolle wie in den Nasdaq-Indizes./la/stw

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