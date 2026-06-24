Rothenburg (ots) -Die Grosshändlerin Pistor blickt mit rund 8'700 Tonnen ausgelieferter Ware auf ein erfolgreiches erstes Betriebsjahr ihrer Verteilzentrale in Sennwald SG zurück. Über 2'000 Ostschweizer Kunden werden vom neuen Standort aus angefahren. Sie profitieren von einer höheren Lieferfrequenz und von einer nachhaltigen Lieferkette.Pistor versorgt die Gastronomie, Bäckereien und den Gesundheitsmarkt mit Lebensmitteln und Verbrauchswaren. Im Mai 2025 nahm das Unternehmen in Sennwald eine 9'000 Quadratmeter grosse Verteilzentrale für den Ostschweizer Markt in Betrieb. "Wir sind mit dem Start sehr zufrieden", resümiert COO Thomas Gasser. "Dank unserer regionalen Präsenz können wir unserer Kundschaft höhere Lieferfrequenzen bieten und einen engen Draht mit ihr aufbauen. Ausserdem wollen wir neue Betriebe für Pistor gewinnen, vor allem in der Gastronomie." Täglich verteilen derzeit 11 Lastwagen Bestellungen an Kundinnen und Kunden in den Kantonen Thurgau, St. Gallen, Appenzell (AI/AR), Graubünden, Glarus sowie im Fürstentum Liechtenstein. Pro Tag kommen durchschnittlich 40 Tonnen Ware zusammen. Der logistische Betrieb funktioniere bereits auf hohem Niveau, wenn auch noch nicht ganz fehlerfrei, so Gasser: "Wir haben ein neues Team von 16 Mitarbeitenden auf die Beine gestellt. Es leistet sehr gute Arbeit und wird sich künftig immer besser einspielen."Dank Bahntransport: weniger Strassenkilometer und CO2-AusstossDas erste Betriebsjahr der neuen Verteilzentrale hat gezeigt: Pistors Nachhaltigkeitskonzept greift. Die Grosshändlerin transportiert jeden Tag 40 Tonnen Ware nachtsüber mit dem Zug vom Hauptsitz in Rothenburg nach Sennwald. Dadurch wurden bislang fast 1,3 Millionen Nettotonnenkilometer von der Strasse auf die Schiene verlegt. Zudem deckt die Photovoltaikanlage auf dem Dach einen Teil des Energiebedarfs: Bislang wurden rund 392'000 kWh Strom produziert - das entspricht dem Jahresverbrauch von 87 Schweizer Haushalten. Weil die Heizenergie aus Erdwärme stammt, wird das Gebäude vollständig durch erneuerbare Quellen versorgt. Ergänzt wird das Nachhaltigkeitskonzept durch einen Erdspeicher und eine Regenwasser-Waschanlage für Last- und Bahnwagen.Pressekontakt:Patrick Eigenmann, Verantwortlicher UnternehmenskommunikationTelefon: +41 41 289 83 25Email: media@pistor.chOriginal-Content von: Pistor Holding Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060118/100940884