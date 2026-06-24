Der US-Immobilienmarkt hat einen regelrechten Kollaps hinter sich. Die Talsohle könnte jedoch genau jetzt durchschritten sein.Den vollständigen Artikel lesen ...
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