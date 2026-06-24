Bern (ots) -Die Atupri Gesundheitsversicherung AG blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2025 zu-rück. Mit einem Jahresgewinn von CHF 18.5 Mio. und einem Kundenwachstum von 5,5 % startete das Unternehmen aus einer starken Position ins Jahr 2026.Dank attraktiven Produkten und starken Serviceleistungen konnte Atupri zum 1. Januar 2026 erneut zahlreiche neue Versicherte willkommen heissen. Die Zahl der Versicherten in der Grundversicherung stieg auf mehr als 184'500 (2024: 173'500). Auch der Kundenbestand bei den Zusatzversicherungen entwickelte sich erfreulich. Insgesamt vertrauen neu 211'500 Kundinnen und Kunden auf Atupri.Mit einer Steigerung des Prämienvolumens um mehr als 17 % und einem soliden Gewinn von CHF 18.5 Mio. knüpft Atupri an den Erfolg des Vorjahres an. Die Combined Ratio im OKP-Bereich entwickelte sich stabil und beträgt 99,2 % (2024: 98,8 %). Gleichzeitig konnte die Solvenzquote in der Grundversicherung nochmals gestärkt werden."Die erfreulichen Zahlen bestätigen unseren strategischen Kurs. Wir werden unsere Services konsequent weiterentwickeln, um das Kundenerlebnis für unsere Versicherten überraschend einfach und bedürfnisorientiert zu gestalten", bestätigt Caroline Meli, CEO. Zudem investiert Atupri weiterhin gezielt in neue Angebote und digitale Lösungen.Hier geht's zum Geschäftsbericht (https://atupri.ch/atupri/news/geschaeftsbericht-2025)Über Atupri - seit 1910 den Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtetDie Atupri Gesundheitsversicherung AG ist eine Schweizer Gesundheitsversicherung mit mehr als 210'000 Versicherten und Hauptsitz in Bern. Atupri bietet moderne und innovative Versicherungsmodelle in der Grund- und Zusatzversicherung an, die sich konsequent auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden ausrichten. Der Fokus liegt auf digitalen Gesundheitslösungen mit persönlichem Touch - und dem Ziel, den Zugang zur Gesundheitsversorgung für ihre Kundinnen und Kunden überraschend einfach zu gestalten. Unter dem Motto "Gesund ist, was dir guttut" fördert Atupri die Eigenverantwortung und unterstützt Menschen dabei, ihren eigenen gesunden Weg zu finden. Weitere Informationen unter atupri.ch.Pressekontakt:Atupri Gesundheitsversicherung AGNina BabstLeiterin Unternehmens- und Marketingkommunikation a.i.Laupenstrasse 183001 Bernkommunikation@atupri.chatupri.chOriginal-Content von: Atupri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008642/100940896