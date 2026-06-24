Die MTU Aero Engines-Aktie ist am Mittwochmorgen mit einem Kursplus von über +4% Spitzenreiter im DAX und steigt damit auf ein neues 3-Monatshoch. Was steckt hinter der guten Performance des Triebwerkskonzerns und können Anleger mit einer Fortsetzung rechnen? Drei positive Kurskatalysatoren Für den heutigen Kursgewinn der MTU Aero Engines-Aktie gibt es drei konkrete Auslöser: Auslöser 1 ist eine aktuelle Studie der US-Großbank JPMorgan. Sie hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de