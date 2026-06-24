Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) kam vor rund neun Monaten an die Börse, als Abspaltung vom ThyssenKrupp-Konzern. Nach einem zunächst volatilen Verlauf markierte der Titel im Januar 2026 sein bisheriges Rekordhoch oberhalb der 100-Euro-Marke. Anschließend ging es bis in den Bereich um 70 Euro zurück, ehe nun ein möglicher Großauftrag für einen Sprung in dem Bereich von 80 Euro sorgte. TKMS hatten wir Ihnen nach dem Börsengang im Oktober 2025 bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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