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Roubini, ein langjähriger Krypto-Skeptiker, ist Mitautor eines Whitepapers und unterstützt das neue "Digital Reserve Asset" von Atlas



24.06.2026 / 13:55 CET/CEST

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Atlas wird USAFi, das erste regulierte, genehmigungsfreie Wertpapier, im Rahmen des VARA-Rahmenwerks in Dubai auf den Markt bringen Dr. Nouriel Roubini, seit langem einer der prominentesten Kritiker von Kryptowährungen, unternimmt einen ersten Schritt in Richtung digitaler Vermögenswerte und ist Mitautor des Whitepapers - https:/usafi.to -, in dem USAFi, ein Digital Reserve Asset einer neuen Klasse von Atlas, definiert wird.

-, in dem USAFi, ein Digital Reserve Asset einer neuen Klasse von Atlas, definiert wird. USAFi ist als weltweit erstes reguliertes, genehmigungsfreies Wertpapier positioniert: ein zugangsfreier ERC-20-Token, der durch einen bei der SEC registrierten und an der NASDAQ notierten ETF gedeckt ist.

USAFi wird in Q3 2026 unter der Aufsicht der VARA in Dubai an den Start gehen. Das Projekt basiert auf dem Asset Referenced Virtual Asset Rulebook der VARA und wird regulierte Sicherheiten auf institutionellem Niveau in genehmigungsfreie Blockchains einbringen. DUBAI, VAE, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Atlas Capital Team Inc. und seine Tochtergesellschaft in Dubai, Atlas AI Labs (zusammen "Atlas"), haben heute ein gemeinsam mit Dr. Nouriel Roubini verfasstes Whitepaper veröffentlicht, in dem der Wandel der Weltwirtschaft hin zum Technodollar und die von Atlas für diesen Übergang geschaffene, KI-gestützte Reserveinfrastruktur beschrieben werden. Roubini gilt als einer der schärfsten Kritiker von Kryptowährungen weltweit. Mit dieser Veröffentlichung unternimmt er einen ersten Schritt in den Bereich der digitalen Vermögenswerte. Dr. Nouriel Roubini, Chief Economist und Mitbegründer von Atlas Capital Team Inc., erklärte: "Wir erleben derzeit die gefährlichste Zeit für Sparer seit einer Generation. Handelskriege, die Gefahr von Konflikten auf den wichtigsten Seewegen der Welt, Sanktionen und anhaltende Inflation untergraben still und leise den Wert der Ersparnisse der Menschen - und all dies liegt außerhalb der Kontrolle des Einzelnen. Ich habe jahrelang argumentiert, dass die meisten digitalen Vermögenswerte keinen Schutz davor bieten, da ihnen keine realen Vermögenswerte zugrunde liegen. Was Atlas aufgebaut hat, ist anders: eine Reserve, die breit gestreut ist über US-Staatsanleihen, Gold, Lebensmittel und strategische Rohstoffe, Verteidigung, Cybersicherheit sowie andere Branchen, die durch KI neu gestaltet werden. Sie ist darauf ausgelegt, ihren Wert zu bewahren, wenn ein einzelner Markt zusammenbricht - und genau das ist es, was man in einer Zeit braucht, die eher von Schocks als von Ruhe geprägt ist. Aus diesem Grund habe ich meine Haltung geändert und möchte mich daran beteiligen, anstatt zu kritisieren. Dies ist ein Instrument, das für die Welt geschaffen wurde, wie sie tatsächlich ist, und nicht für die Welt, wie wir sie uns wünschen." Neben der Veröffentlichung des Whitepapers kündigte Atlas Pläne an, USAFi im dritten Quartal 2026 auf den Markt zu bringen: ein digitales Wertpapier, das durch reale Vermögenswerte und institutionelle Liquidität besichert ist und eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzwelt schlägt. USAFi wird vom Atlas America Fund unterstützt, einem bei der SEC registrierten, aktiv verwalteten ETF (Nasdaq: USAF), dessen Reservevermögenswerte bei der Bank of New York verwahrt wird. Es wurde entwickelt, um den Handel mit regulierten Sicherheiten auf institutionellem Niveau in einer genehmigungsfreien Umgebung, 24/7 verfügbar und übertragbar, zu ermöglichen. Seit seiner Auflegung vor 19 Monaten hat der USAF eine Rendite von 11,11 Prozent erzielt, bei einer Volatilität von 5,47 Prozent und einer Sharpe-Ratio von 0,55. Das Whitepaper und die Entwicklung von USAFi stellen einen Meilenstein in der Entwicklung der Finanzmärkte dar. Dies geschieht zu einer Zeit, in der Finanzinstitute zunehmend auf das verweisen, was Atlas als "Technodollar" bezeichnet: die nächste Phase der Führungsrolle des Dollars, die durch künstliche Intelligenz und die weltweite Nachfrage nach digitaler Infrastruktur vorangetrieben wird. Während sich die meisten Unternehmen auf diesen Wandel vorbereiten, arbeitet Atlas daran, ihn zu definieren und die dafür erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Reza Bundy, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Atlas Capital Team Inc. sowie Geschäftsführer von Atlas AI Labs, erklärte: "Der Dollar hat in der jüngeren Geschichte zwei Formen angenommen, und nun nimmt er eine dritte an. Es gab den Golddollar, der durch das Versprechen gestützt wurde, Dollar gegen Gold einzutauschen. Dann folgte der Petrodollar, der durch den weltweiten Bedarf, Öl in Dollar zu kaufen, gestützt wurde. Was als Nächstes kommt, bezeichnen wir als Technodollar: eine digitale Dollarreserve, die nicht durch eine einzelne Ware gedeckt ist, sondern durch einen umfassenden Anspruch auf Amerikas produktivste Unternehmen in den Branchen, die derzeit durch KI transformiert werden. USAFi ist das erste Instrument, das gemäß dieser Definition geschaffen wurde. Atlas ist eine agentebasierte, digitale Reserveinfrastruktur: KI verwaltet das Portfolio tagtäglich im Rahmen der von unserem Investitionsausschuss festgelegten Regeln, der Ausschuss trifft die Entscheidungen, und wir tokenisieren das Instrument, sodass es auf der Blockchain gehalten und gehandelt werden kann. Das ist das Fundament, das der digitalen Wirtschaft bisher gefehlt hat: eine regulierte Strategie zur Vermögenssicherung, die durch reale Vermögenswerte gedeckt ist - in einer Form, die die digitale Finanzwelt tatsächlich nutzen kann. Während Stablecoins Dollar bewegen, ist der Technodollar darauf ausgelegt, diese zu erhalten." Diese Nachricht markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung Dubais zu einem weltweit führenden Zentrum für digitale Finanzen sowie in der Rolle, die die VARA weiterhin bei der Gestaltung der Zukunft regulierter virtueller Vermögenswerte spielt. Dazu fügte Dr. Roubini hinzu: "Dubai hat sich zu einem der weltweit führenden Zentren für digitale Finanzen entwickelt. Die VARA hat einen Rahmen geschaffen, der verantwortungsvolle Innovation fördert und gleichzeitig die Transparenz und den Anlegerschutz gewährleistet, die institutionelle Märkte erfordern. Da digitale Vermögenswerte zunehmend mit der traditionellen Finanzwelt verschmelzen, werden Rechtsordnungen, die regulatorische Klarheit und förderliche Rahmenbedingungen bieten, die nächste Generation von Kapital, Talenten und Infrastruktur anziehen. Durch die VARA steht Dubai an der Spitze dieses Wandels." Netto, Stand: 22. Juni 2026. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. INFORMATIONEN ZU ATLAS Atlas AI Labs FZE ("Atlas") ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf KI und digitaler Infrastruktur, das Reservevermögenswerte der nächsten Generation auf die Blockchain bringt. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Dubai World Trade Centre und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Atlas Capital Team Inc., eines in den USA ansässigen Fintech-Unternehmens, das von Herrn Reza Bundy und Dr. Nouriel Roubini gemeinsam gegründet wurde. https://usafi.to Das Atlas-Whitepaper können Sie HIER lesen Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@atlascap.io View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/roubini-ein-langjahriger-krypto-skeptiker-ist-mitautor-eines-whitepapers-und-unterstutzt-das-neue-digital-reserve-asset-von-atlas-302809214.html



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