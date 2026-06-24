© Foto: Yasin Akgul/dpaTürkische Aktien haben über fünf Jahre 932 Prozent gewonnen, doch diese Rallye ist gefährdet, nachdem MSCI mit einem Index-Ausschluss droht. Was steckt dahinter?Der globale Indexanbieter MSCI Inc. hat der Führung in Ankara eine unmissverständliche Warnung zukommen lassen: Wenn sich die Transparenz für Aktionäre nicht drastisch verbessert, droht der Ausschluss der Türkei aus dem wichtigen MSCI Emerging Markets Index. Internationale Großinvestoren schlagen schon länger Alarm. Sie kritisieren, dass es an der Börse Istanbul bei kleineren, illiquiden Unternehmen wiederholt zu koordinierten Handelsaktivitäten und Kursmanipulationen durch regierungsnahe oder intransparente Fonds gekommen sei. MSCI …
Enthaltene Werte: EU000A0C3XXX,XD0019914XXX,IE00B1FZSXXX,US55354G1004,GB00BP5FTXXX,LU1900067XXX,CH1169661XXXDen vollständigen Artikel lesen
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