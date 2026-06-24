Der Halbleiter-Boom kennt kein Halten mehr. Micron Technology hat am Mittwoch beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt, die selbst optimistische Analysten in den Schatten stellen. Die Aktie des Speicherspezialisten reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Kurssprung von rund neun Prozent.Im dritten Geschäftsquartal explodierte der Umsatz auf 41,46 Milliarden Dollar - eine Vervierfachung gegenüber den 9,3 Milliarden Dollar aus dem Vorjahreszeitraum. Auch bei der Profitabilität übertraf das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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