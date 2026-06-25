Bern (ots) -Der Stiftungsrat der Stiftung "Schweizer Presserat" hat Anfang Juni 2026 Bernard Maissen zum neuen Präsidenten des Stiftungsrats gewählt. Der ehemalige Direktor des Bundesamts für Kommunikation folgt auf Daniel Hitzig, der Anfang Mai zurückgetreten ist.Bernard Maissen verfügt als Journalist und ehemaliger Direktor des BAKOM über umfassende Kenntnisse der Schweizer Medienlandschaft aus unterschiedlichsten Perspektiven, über langjährige Führungserfahrung, und er ist in allen Landesteilen bestens vernetzt. Der neu gewählte Präsident sagt: "Ich freue mich gemeinsam mit den Trägern des Schweizer Presserats in einem engagierten Gremium einen Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung der wichtigen Institution zu leisten. Der Presserat trägt zum Vertrauen in die Schweizer Medienbranche bei, die aktuell mit grossen Herausforderungen konfrontiert ist und gleichzeitig die Chancen der neuen Technologien nutzen muss."Bernard Maissen arbeitete bis zu seiner ordentlichen Pensionierung im Frühjahr 2026 als Direktor des Bundesamts für Kommunikation. Zuvor leitete er als Vizedirektor die Abteilung Medien. Vor seinem Wechsel zum BAKOM war er Chefredaktor und Geschäftsleitungsmitglied der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA), heute "Keystone-SDA". Bernard Maissen arbeitete zudem als Journalist in verschiedenen Funktionen für die "Bündner Zeitung", und war Chefredaktor des rätoromanischen Radios der SRG.Der Stiftungsrat dankt dem scheidenden Präsidenten Daniel Hitzig für sein Engagement für den Schweizer Presserat.Pressekontakt:Schweizer PresseratConseil suisse de la presseConsiglio svizzero della stampaGeschäftsstellePostfach3000 Bern 8+41 (0)77 405 43 37media@presserat.chwww.presserat.chOriginal-Content von: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018292/100940924