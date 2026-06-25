© Foto: Dall-EBitcoin stürzt auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024 und reißt Altcoins mit in den Abgrund. Milliarden-Liquidationen verschärfen den Ausverkauf.Bitcoin ist in der Nacht zum Donnerstag wieder unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen und hat damit den tiefsten Stand seit 21 Monaten erreicht. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Bitcoin unter die Marke von 60.000 US-Dollar fällt. Zwar konnte sich die größte Kryptowährung am Donnerstagmorgen leicht erholen und notiert bei 61.660 US-Dollar, dennoch steht auf 24-Stunden-Sicht weiterhin ein Minus von 1,8 Prozent zu Buche. Im Wochenvergleich beläuft sich der Verlust auf 3,4 Prozent. Seit dem Rekordstand von 126.198 US-Dollar …
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