© Foto: © 2024 SÜSS MicroTec SEMicrons starke Quartalszahlen reißen deutsche Halbleiterwerte mit. Infineon, Aixtron und SUSS Microtec profitieren vom KI-Boom. Doch bei einem der größten Gewinner raten Analysten trotzdem zum Verkauf.Die besser als erwarteten Quartalszahlen des US-Speicherchipherstellers Micron haben am Donnerstag deutschen Halbleiterwerten Rückenwind gegeben. Die Aktie von Aixtron legt im frühen Handel rund 3 Prozent zu, Siltronic klettern 4 Prozent, Infineon-Papiere mehr als 6 Prozent und SUSS Microtec sogar über 8 Prozent. Anleger setzen darauf, dass die anhaltend hohen KI-Investitionen der Tech-Konzerne auch europäische Zulieferer beflügeln. Für Aixtron, den Hersteller von Anlagen zur Produktion von …
Enthaltene Werte: DE0006231004,DE000WAF3001,DE000A1K0235,DE000A0WMPJ6Den vollständigen Artikel lesen
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