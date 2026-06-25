Luzern (ots) -Nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist die Lage unüberschaubar, lässt aber Schlimmstes erahnen. Caritas Schweiz spricht 100'000 Franken für die Nothilfe. Derzeit klärt sie mit den Partnern des internationalen Caritas-Netzwerks vor Ort ab, was am dringendsten benötigt wird.Besonders betroffen sind die Hauptstadt Caracas und die nördliche Küstenregion - Gebiete, in denen die Menschen bereits massiv unter der anhaltenden wirtschaftlichen Krise, Ernährungsknappheit und der Hyperinflation leiden. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt und die öffentliche Infrastruktur wurde zerstört. Das genaue Ausmass der Schäden sowie die Anzahl Todesopfer und Verletzte ist noch nicht zu beziffern."Die Katastrophe trifft auf eine schwer gebeutelte Region; viele Menschen leben schon vor dem Beben in extremer Armut, mangelnder Ernährung und hatten keinen verlässlichen Zugang zu medizinischer Versorgung. Durch das verheerende Beben wird die Not nun noch verstärkt", sagt Rafael Filliger, Programmdirektor Venezuela von Caritas Schweiz.Vor Ort koordinieren die lokale Caritas und das internationale Caritas-Netzwerk die ersten Hilfsmassnahmen. Besonders dringend benötigt werden Trinkwasser, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung und Notunterkünfte.Caritas Schweiz ruft zu Spenden für die Betroffenen des Erdbebens in Venezuela auf. www.caritas.ch/venezuelabebenKontakt und Vermittlung von InterviewsNiels Jost, Mediensprecher Caritas Schweizmedien@caritas.ch076 233 45 04Original-Content von: Caritas Schweiz / Caritas Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100940940