Osnabrück (ots) -Nach der Vorstellung der Empfehlungen zur Regulierung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche hat die Initiatorin der Online-Petition für ein Social-Media-Verbot ab 16 Jahren, Jeannette Deckers, der unabhängigen Expertenkommission der Bundesregierung Versagen beim Jugendschutz vorgeworfen."Die Vorschläge der Expertenkommission sind maximal komplex - wir reden von 56 Handlungsempfehlungen - bei minimalem Schutz", sagte Deckers im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).Die Petentin und Lehrerin kritisierte gegenüber noz insbesondere die ins Spiel gebrachte Altersgrenze von 13 Jahren als "schlechten Witz" und betonte mit Blick auf das geplante "KI-Seepferdchen" in Grundschulen, dass die Annahme, man könne Kinder gegen hochgradig süchtig machende Algorithmen immunisieren, eine fatale und bequeme Fehlannahme der Politik sei, mit der die "tolerierte Kindeswohlgefährdung" weiter ihren Lauf nehme. Deckers fordert "eine klare, strikte Altersgrenze für soziale Medien, KI-Companions, Online-Games und Messenger frühestens ab 16 Jahren". "Wir brauchen dafür hardwarebasierte Lösungen, die unabhängig von persönlichen Daten funktionieren. Erst wenn Kinder geschützt sind, können wir über Medienkompetenz sprechen", sagte sie.Auch das vorgesehene Handyverbot bis zur siebten Klasse an Schulen hält Deckers, selbst Leherin, nur "für einen Tropfen auf den heißen Stein". "Viele Kinder sitzen dann mit regelrechten Entzugserscheinungen im Unterricht und warten nur auf den Moment, wieder an das Gerät zu kommen. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen, damit Kinder in der Schule überhaupt wieder gedanklich anwesend sein können", sagte sie noz.Die unabhängige Expertenkomission für Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt war im Herbst vergangenen Jahres von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) eingesetzt worden. Sie hatte am Mittwoch ihre Handlungsempfehlungen vorgestellt, sich darin aber nicht klar für eine Altersgrenze für soziale Medien ausgesprochen. Die Petition von Jeannette Deckers hat bislang mehr als 160.000 Unterzeichner.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6302064